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Горняк22: Барнаульцев приглашают на спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

В День защитника Отечества, 23 февраля, в  барнаульском парке «Изумрудный» состоится спортивно-патриотическое мероприятие. Акцию проводит Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» в связи со своим пятилетием.

Как рассказали организаторы, принять участие в празднике могут все желающие. Горожан приглашают поучаствовать в спортивных состязаниях и побороться за призы.

На мероприятии разыграют электросамокат, гироскутер, смарт-часы. Среди приятных бонусов —  велосипед, умную колонку, наушники и другие призы, сообщает Краевой дворец молодежи.

Получить дополнительные баллы можно также за размещение поста или stories в любой социальной сети с хештегами #5летфондуШаманова, #ДеньДобрыхДел.

Начало спортивно-патриотического мероприятия запланировано на 12 часов.

Барнаул 

Алтайская правда

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