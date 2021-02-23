Горняк22: Барнаульцев приглашают на спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, в барнаульском парке «Изумрудный» состоится спортивно-патриотическое мероприятие. Акцию проводит Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» в связи со своим пятилетием.

Как рассказали организаторы, принять участие в празднике могут все желающие. Горожан приглашают поучаствовать в спортивных состязаниях и побороться за призы.

На мероприятии разыграют электросамокат, гироскутер, смарт-часы. Среди приятных бонусов — велосипед, умную колонку, наушники и другие призы, сообщает Краевой дворец молодежи.

Получить дополнительные баллы можно также за размещение поста или stories в любой социальной сети с хештегами #5летфондуШаманова, #ДеньДобрыхДел.

Начало спортивно-патриотического мероприятия запланировано на 12 часов.

Барнаул

Алтайская правда