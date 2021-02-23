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Горняк22: На барнаульском катке посетителей угощают ароматным чаем

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

В краевой столице 22 февраля, по адресу: пр-кт Ленина, 152  для всех горожан работает каток. Как рассказали в мэрии, с 13:00 до 15:00 посетителей будут угощать горячим травяным чаем.

Напиток обладает бодрящим эффектом, повышает умственную и физическую работоспособности. «Травяной чай избавляет от усталости, является источником силы и энергии. Ведь как важно, чтобы сил на катке хватило на весь день! В составе чая —  ежевика, репешок, фундук, ромашка, чабанчай, шелковица, шиповник, мята, роза», — отметили организаторы. 

К слову, на катке действует прокат коньков — 150 руб./час. Выход на лед со своими коньками — 100 руб. (без ограничения времени).

Фото: Администрация Барнаула

Барнаул 

Алтайская правда

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