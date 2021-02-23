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Горняк22: В Барнауле продолжаются спортивные выходные

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Серия спортивные мероприятий запланирована в краевом центре на праздничные дни. Например, жители Барнаула с удовольствием посещают лыжню «Трасса здоровья».

На спортивную базу «Динамо» приезжают любители лыжного спорта, скандинавской ходьбы. Также здесь можно просто прогуляться по ленточному бору. Гости могут бесплатно согреться ароматным чаем с 10.00 до 17.00 на лыжной базе «Динамо», на 5-м и 13-м километрах трассы.
Как рассказали в пресс-центе городской мэрии, 22 февраля на лыжи встали руководители предприятий Алтайского края: на базе ОАО «РЖД» проходит лыжная эстафета.

Спортивные мероприятия также проходят в парке культуры и отдыха «Центральный». Здесь расположен каток, пункт проката коньков, зимние аттракционы для маленьких посетителей парка.

Гости с 10.00 до 15.00 собирают наклейки, пользуясь услугами парка, а еще участвуют в розыгрыше призов, который состоится 14 марта на празднике «Боярыня Масленица».  22 февраля парк уже посетили более 70 барнаульцев.

Фото: Администрация Барнаула

Барнаул 

Алтайская правда

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