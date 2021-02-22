ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: Барнаульцы могут бесплатно покататься на коньках в нескольких местах

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Жителей Барнаула приглашают бесплатно покататься на коньках в эти выходные. Увлечься этой зимней забавой можно в разных районах города.

Любителей активного отдыха ждут на катке спортивной школы по хоккею имени Алексея Черепанова по адресу пер. Ядринцева, 76б.

Проката нет, коньки личные.

Также всех желающих покататься на коньках ждут на катке «Клевченя» по адресу: ул. Бульвар 9-го января, 29-а. Эта площадка будет работать 21, 22, 23 февраля с 15.00 до 21.00.
Массовое катание на своих коньках состоится 22 февраля с 10.00 до 14.00 на хоккейных коробках «Атлант» (ул.Островского, 17а), «Скиф» (ул.Юрина, 287а) и «Факел» (ул.Шукшина, 2а). 23 февраля участников акции буду ждать на катке на стадионе «Лабиринт» (ул.Юрина, 197) с 11.00 до 14.00 часов и в парке «Арлекино» (ул.Георгия Исакова, 179а) с 12.00 до 15.00 часов.

В Октябрьском районе 22 и 23 февраля с 11 до 21 часов по адресу: пр-кт Ленина, 152 будет работать еще один  каток. С 13 до 15 часов посетителей катка угостят чаем и печеньем. Еще на выходных можно будет покататься на коньках в хоккейной коробке по адресу: ул.40 лет Октября,33а.

Кроме того, на выходных бесплатно со своими коньками можно будет посетить катки по ул. С.Ускова, 3, тренировки для детей в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор» пройдут по установленному графику на катках по ул. Благовещенской, 4а, ул. Власихинской, 105.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Хорошие новости

Горняк22: В Новосибирске на заводе «Вектор-БиАльгам» начато производство вакцины от covid-19 «ЭпиВакКорона»

Фев 22, 2021
Хорошие новости

Горняк22: ХК «Динамо-Алтай» стал победителем регулярного первенства ВХЛ

Фев 22, 2021
Хорошие новости

Горняк22: В Белгородской области открылся завод по производству ветеринарных препаратов

Фев 21, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Змеиногорск: Когда будет тепло в квартире у Маргариты Павловны Фадиной?

Фев 22, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае полицейские сегодня проверяют таксистов

Фев 22, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 19 февраля

Фев 22, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Что категорически запрещается делать 19 февраля. Народные приметы на день Вукола

Фев 22, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar