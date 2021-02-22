Горняк22: Барнаульцы могут бесплатно покататься на коньках в нескольких местах

Жителей Барнаула приглашают бесплатно покататься на коньках в эти выходные. Увлечься этой зимней забавой можно в разных районах города.

Любителей активного отдыха ждут на катке спортивной школы по хоккею имени Алексея Черепанова по адресу пер. Ядринцева, 76б.

Проката нет, коньки личные.

Также всех желающих покататься на коньках ждут на катке «Клевченя» по адресу: ул. Бульвар 9-го января, 29-а. Эта площадка будет работать 21, 22, 23 февраля с 15.00 до 21.00.

Массовое катание на своих коньках состоится 22 февраля с 10.00 до 14.00 на хоккейных коробках «Атлант» (ул.Островского, 17а), «Скиф» (ул.Юрина, 287а) и «Факел» (ул.Шукшина, 2а). 23 февраля участников акции буду ждать на катке на стадионе «Лабиринт» (ул.Юрина, 197) с 11.00 до 14.00 часов и в парке «Арлекино» (ул.Георгия Исакова, 179а) с 12.00 до 15.00 часов.

В Октябрьском районе 22 и 23 февраля с 11 до 21 часов по адресу: пр-кт Ленина, 152 будет работать еще один каток. С 13 до 15 часов посетителей катка угостят чаем и печеньем. Еще на выходных можно будет покататься на коньках в хоккейной коробке по адресу: ул.40 лет Октября,33а.

Кроме того, на выходных бесплатно со своими коньками можно будет посетить катки по ул. С.Ускова, 3, тренировки для детей в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор» пройдут по установленному графику на катках по ул. Благовещенской, 4а, ул. Власихинской, 105.

Барнаул

Алтайская правда