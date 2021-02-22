Горняк22: ХК «Динамо-Алтай» стал победителем регулярного первенства ВХЛ

Алтайская команда впервые в своей истории выиграла регулярное первенство Высшей хоккейной лиги, обойдя «на флажке» лидировавший на протяжении большей части сезона ХК «Чебоксары».

Это стало возможным благодаря четырем домашним победам «Динамо-Алтая» над саратовским «Кристаллом» (4:0, 4:3, 5:1, 5:1), одержанным в заключительном туре первенства. А также благодаря «Челнам», которые в Чебоксарах каким-то чудом четырежды сломили сопротивление местных «богатырей» – 3:2, 3:2 (по буллитам), 5:4 (в овертайме), 2:1.

Это первый триумф алтайских хоккеистов в «гладком» чемпионате за шестилетнюю историю первенства ВХЛ. Четвертьфинал Кубка Федерации «Динамо-Алтай» на правах победителя «регулярки» пропустит, а в полуфинале сыграет с победителем пары «Юниор» – «Кристалл». Первые матчи полуфинальной серии барнаульцы проведут на домашнем льду 20 и 21 марта.

м к И В ВО ВБ ПО ПБ П РШ О 1 Динамо-Алтай (Барнаул) 40 26 1 2 0 1 10 146-89 59 2 ХК Чебоксары (Чебоксары) 40 24 1 3 1 1 10 155-110 58 3 Кристалл (Саратов) 40 18 2 0 1 1 18 129-150 42 4 ХК Челны(Набережные Челны) 40 15 1 3 1 1 19 131-132 40 5 Красноярские Рыси (Красноярск) 40 13 1 1 6 3 16 118-136 39 6 Юниор (Курган) 40 6 3 0 0 2 29 84-146 20

Фото: ХК «Динамо-Алтай».

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Алтайская правда