Горняк22: ХК «Динамо-Алтай» стал победителем регулярного первенства ВХЛ

Алтайская команда впервые в своей истории выиграла регулярное первенство Высшей хоккейной лиги, обойдя «на флажке» лидировавший на протяжении большей части сезона ХК «Чебоксары».
Это стало возможным благодаря четырем домашним победам «Динамо-Алтая» над саратовским «Кристаллом» (4:0, 4:3, 5:1, 5:1), одержанным в заключительном туре первенства. А также благодаря «Челнам», которые в Чебоксарах каким-то чудом четырежды сломили сопротивление местных «богатырей» – 3:2, 3:2 (по буллитам), 5:4 (в овертайме), 2:1.
Это первый триумф алтайских хоккеистов в «гладком» чемпионате за шестилетнюю историю первенства ВХЛ. Четвертьфинал Кубка Федерации «Динамо-Алтай» на правах победителя «регулярки» пропустит, а в полуфинале сыграет с победителем пары «Юниор» – «Кристалл». Первые матчи полуфинальной серии барнаульцы проведут на домашнем льду 20 и 21 марта.
|м
|к
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПО
|ПБ
|П
|РШ
|О
|1
|Динамо-Алтай (Барнаул)
|40
|26
|1
|2
|0
|1
|10
|146-89
|59
|2
|ХК Чебоксары (Чебоксары)
|40
|24
|1
|3
|1
|1
|10
|155-110
|58
|3
|Кристалл (Саратов)
|40
|18
|2
|0
|1
|1
|18
|129-150
|42
|4
|ХК Челны(Набережные Челны)
|40
|15
|1
|3
|1
|1
|19
|131-132
|40
|5
|Красноярские Рыси (Красноярск)
|40
|13
|1
|1
|6
|3
|16
|118-136
|39
|6
|Юниор (Курган)
|40
|6
|3
|0
|0
|2
|29
|84-146
|20
Фото: ХК «Динамо-Алтай».
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