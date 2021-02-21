Горняк22: Алтайский министр спорта призвал коллег из правительства прийти в спортзал

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев призвал коллег из правительства региона вместе с ним ходить два раза в неделю в спортзал. «Жду коллег, а то засиделись. Пора набирать форму», — написал он на свой личной страничке в «Инстаграм».

Министр участвует в проекте «Сибирская трансформация», участники которого под руководством опытного тренера приводят тело в порядок к лету. В том числе занимаются в спортзале.

«Почти не филоню, честно выкладываюсь, «трясу костями», — признался Алексей Перфильев. Также он выложил фото, на котором дорисовали блины на штанге, «чтобы посолидней было». Действительно, блины дорисованы…

Алтайская правда