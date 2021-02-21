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Горняк22: 21 февраля в Барнауле пройдет битва внедорожников

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В Барнауле в рамках акции «Спортивные выходные» пройдет битва внедорожников, посвященная Дню защитника Отечества. Также в воскресенье можно будет посетить еще ряд спортивных мероприятий.

21 февраля на площадке по Правобережному тракту (за новым мостом) пройдёт традиционное зимнее трофи-ориентирование. Оно даст старт Первому этапу Кубка Алтая. Участники будут соревноваться в разных классах: открытый, спорт, туризм, экстрим, вездеходы.

Состязания начнутся в 10 часов. Победителей ждут ценные призы.

Кроме того, 20 и 21 февраля в Барнауле проходит первенство СФО по греко-римской борьбе памяти Федора Храмцова. 21 февраля завершится хоккейный турнир памяти Алексея Черепанова, который пройдет уже в тринадцатый раз. В хоккейных баталиях принимают команды из Омска, Новосибирска, Новокузнецка и Барнаула, сообщает городская мэрия.  

Напомним, 20 февраля к акции «Спортивные выходные» присоединились фитнес-центры. С 14 до 16 часов можно бесплатно (или с минимальным взносом) посетить залы фитнес-клубов.  

Алтайская правда

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