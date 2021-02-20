Горняк22: Губернатор Виктор Томенко встретился с главой Минспорта России

Осталось три месяца до старта на гребном канале в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования такого уровня в Алтайском крае проходят впервые и имеют статус отборочных на Олимпиаду в Токио. 18 февраля подготовку к этому значимому для всей страны событию обсудили губернатор Виктор Томенко и министр спорта России Олег Матыцин.

«Те проблемы, которые возникают, являются традиционными. Они связаны с логистикой, выполнением регламентов по ковиду. Это и визовый режим. Все вопросы находятся под контролем организационного комитета», — заметил министр. Также выразил надежду, что пройдет хороший праздник и Алтайский край подарит большую радость гостям из-за рубежа и российским любителям гребли на байдарках и каноэ.

По словам Виктора Томенко, на базе Барнаульского гребного канала создают комфортные условия для спортсменов и всех поклонников этого вида спорта. Алтайский край уже имеет опыт проведения неофициальных международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. В 2018 году краевая столица принимала «Кубок чемпионов» с участием титулованных спортсменов из 25 стран мира.

И что главное — после этапа Кубка мира останется инфраструктура, которой смогут воспользоваться жители региона для прогулок и занятий спортом. Также здесь могут на достойном уровне проводить мероприятия международного и российского спортивного календаря.

Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Планируется, что мероприятие посетят 20 тысяч гостей, участники и зрители из 50 стран мира.

В конце января Олег Матыцин приезжал в Алтайский край и лично оценил работы на гребном канале в Барнауле. «Подготовка идет без нарушений сроков. Объект очень интересный, полностью отвечает международным требованиям», — отметил он тогда.

8 февраля в Барнаул прибыла первая партия спортивного инвентаря для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. 72 лодки из португальского города Вила-ду-Конди привезла фура длиной 13,5 метров. Всего будет доставлено в общей сложности 300 лодок. Средства на приобретение спортивного инвентаря выделил «Фонд поддержки олимпийцев России».

Барнаул

Алтайская правда