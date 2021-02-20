Горняк22: Барнаульцев приглашают провести «Спортивные выходные» в фитнес-клубах 

20 февраля к «Спортивным выходным» присоединится ряд барнаульских фитнес-клубов. Здесь можно будет позаниматься бесплатно или с минимальным взносом.

В рамках акции «Спортивные выходные» краевое министерство спорта продолжает делать доступным посещение популярных спортивные объекты Барнаула.

Ранее к мероприятиям присоединился горнолыжный комплекс «Авальман». А также работали всю ночь «Титов Арена» и «Карандин Арена», кроме того были организованы и другие физкультурно-спортивные акции. Так, 14 февраля работали на льготных условиях крытый спортивный манеж «Темп» и бассейн «Обь».

А 20 февраля к «Спортивным выходным» присоединится ряд барнаульских фитнес-залов. Посетить залы можно с 14.00 до 16.00. Необходимо иметь с собой удостоверение личности и не являться членом клуба, где наметили потренироваться.

Традиционно ждет горожан «Народная лыжня» — все три трассы в парках им. Ленина, «Юбилейный» и «Изумрудный».

Барнаул

Алтайская правда