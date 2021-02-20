ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: Барнаульцев приглашают провести «Спортивные выходные» в фитнес-клубах 

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

20 февраля к «Спортивным выходным» присоединится ряд барнаульских фитнес-клубов. Здесь можно будет позаниматься бесплатно или с минимальным взносом.

В рамках акции «Спортивные выходные» краевое министерство спорта продолжает  делать доступным посещение популярных  спортивные объекты Барнаула.

Ранее к мероприятиям присоединился горнолыжный комплекс «Авальман». А также работали всю ночь «Титов Арена» и «Карандин Арена», кроме того были организованы и другие физкультурно-спортивные акции. Так, 14 февраля работали на льготных условиях крытый спортивный манеж «Темп» и бассейн «Обь».

А 20 февраля к «Спортивным выходным» присоединится ряд барнаульских фитнес-залов. Посетить залы можно с 14.00 до 16.00. Необходимо иметь с собой удостоверение личности и не являться членом клуба, где наметили потренироваться.

Традиционно ждет горожан «Народная лыжня» — все три трассы в парках им. Ленина, «Юбилейный» и «Изумрудный».

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Хорошие новости

Горняк22: Газовоз «Кристоф де Маржери» завершил круговой рейс по высокоширотной трассе Севморпути

Фев 20, 2021
Хорошие новости

Горняк22: «Газпромнефть-Сахалин» приступила к бурению на шельфе Арктики

Фев 20, 2021
Хорошие новости

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Фев 20, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Фев 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar