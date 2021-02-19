Горняк22: Приблизились к лидеру. ХК «Динамо-Алтай» дважды одолел «Кристалл» • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Хоккеисты «Динамо-Алтая» провели на домашнем льду два матча против саратовского «Кристалла». Обе встречи в рамках заключительного тура регулярного сезона в первенстве ВХЛ завершились победами барнаульцев – 4:0 и 4:3.

Во вчерашней игре хозяевам хоть и удалось победить всухую, но результат этот дался совсем непросто. Силы на льду были, как минимум, равны, а в чем-то саратовцы выглядели даже сильнее, нанеся, например, больше бросков по воротам соперника. Но динамовцы в завершающей стадии атак действовали точнее, тогда как «Кристалл» так и не смог реализовать свои моменты. В итоге голкипер «Динамо-Алтая» Кирилл Волохин отпраздновал второй в сезоне «сухарь».

Сегодня гости нашли ключ к воротам Никиты Ложкина, но хозяева вновь оказались успешнее. В начале третьего периода счет был 3:1, игроки «Кристалла» пытались отыграться, но их сил хватило лишь на то, чтобы сократить отставание на табло.

Благодаря этой победе «Динамо-Алтай» подобралось к «Чебоксарам» и с 55 очками после 38 встреч находится в одной победе от первой строчки в турнирной таблице.

20 февраля новый матч с «Кристаллом», а 21-го – заключительный в этом сезоне поединок в рамках «регулярки».

Фото: ХК «Динамо-Алтай».

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Алтайская правда