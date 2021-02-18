Горняк22: Алтайские спортсмены выиграли первенство России по джиу-джитсу • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Наши земляки завоевали сразу десять медалей, установив рекорд за всю историю cвоих выступлений на главных соревнования страны по этому бразильскому виду единоборств.

Чемпионат среди мужчин и женщин, а также первенство страны среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 14 лет проходили с 11 по 14 февраля в Санкт-Петербурге. В них приняли участия свыше 1000 спортсменов из 32 субъектов РФ.

Сборная Алтайского края блестяще выступила среди юношей и девушек до 14 лет. В дисциплине «Бои» первенствовали поспелихинские спортсмены Данил Шакалинис (весовая категория до 30 кг) и Ксения Иванова (до 36 кг), а также Наталья Шадрина из Барнаула (до 57 кг). Вторым стал барнаулец Роман Ситников (до 55 кг).

В разделе «Борьба лежа» Данил Шакалинис завоевал вторую золотую медаль. Серебряным призером стал Кирилл Фалеев из Первомайского района (свыше 66 кг). По бронзе в копилку сборной края положили Ксения Иванова, Наталья Шадрина и Виктория Сторожева из Барнаула (до 44 кг).

Среди юниоров до 18 лет тройку призеров в дисциплине «Файтинг» замкнул барнаулец Игорь Франкив, выступавший в категории до 60 кг.

Победители турнира стали главными претендентами на участие в первенствах Европы и мира.

Алтайская правда