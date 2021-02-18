Горняк22: ХК «Динамо-Алтай» будет принимать саратовский «Кристалл» • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

Сегодня в барнаульском дворце спорта «Титов-Арена» стартует заключительный тур регулярного первенства ВХЛ. Матчи пройдут 17, 18, 20 и 21 февраля.

По итогам проведенных игр алтайские хоккеисты занимают второе место в турнирной таблице, в активе команды – 51 очко. Лидирует ХК «Чебоксары», у которого 56 очков. Предстоящий соперник барнаульцев – «Кристалл» из Саратова – на третьем месте, у него 42 балла.

Игры пройдут со зрителями на трибунах. Цена билета – от 200 до 300 рублей. Начало матчей 17, 18 и 20 февраля – в 19.00, 21 февраля – в 17.00.

В первом круге «Динамо-Алтай» трижды обыграло «Кристалл» в гостях (7:2, 4:3, 4:1), и в одном матче потерпело поражение (3:5). В предыдущих турах саратовцы выиграли все четыре поединка у «Челнов» и три – у «Юниора из Кургана.

Хоккей

Алтайская правда