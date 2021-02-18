Горняк22: В Барнауле началась подготовка к первенству России среди юниоров • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: В Барнауле началась подготовка к первенству России среди юниоров

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Первенство России по боксу среди юниоров пройдет впервые за 40 лет в Алтайском крае. На данный момент идет подготовка к соревнованиям. Последний такой турнир проводили в столице края в 1979 году.

17 февраля в краевой столице прошла встреча заместителя председателя правительства края Дениса Губина с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым и представителями оргкомитета, которая была посвящена подготовке к турниру.

Первенство состоится 7−16 мая 2021 года. В Барнаул приедут порядка 200 лучших боксёров со всех регионов России, а также тренеры и судьи. Поддержат участников именитые звезды российского бокса.

Турнир будет проходить в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим необходимо запланировать для гостей и участников турнира мероприятия, которые позволят отдать дань уважения ветеранам ВОВ.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отметил, что этот момент будет обязательно учтен при подготовке к турниру. «Мы уверены в том, что первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет пройдет на высшем уровне. Это очень важные соревнования, поскольку именно в Барнауле боксерское сообщество откроет новые имена. Победители и призёры первенства в Барнауле войдут в состав ближайшего резерва национальной сборной команды России по боксу среди мужчин, которой предстоит представлять страну на Олимпийских Играх 2024 года в Париже», — отметил Щекутьев.

Также участники встречи обсудили перспективы развития бокса в Алтайском крае. На сегодняшний день в каждом городе и сельском районе работают секции или отделения боевых единоборств, в том числе секции бокса. Федерация намерена к маю подготовить план развития бокса в Алтайском крае на ближайшие 4 года. План будет включать развитие инфраструктуры для занятий этим видом спорта, в том числе открытие новых залов, школ и Центров прогресса бокса.

Алтайская правда

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