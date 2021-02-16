Горняк22: 28 тысяч жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

28 тысяч 374 жителя Алтайского края поставили поставили прививки от коронавирусной инфекции. В том числе первую прививку препарата «Спутник V» получили 20 тысяч 122 человека.

У 8 тысяч 252 жителей края комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.

Отметим, в регионе с начала пандемии подтверждено более 41,6 тыс. случаев заболевания COVID-19. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 млн 153 тыс. 222 человека. Среднесуточный охват тестированием составил 196,98 исследования на каждые 100 тысяч жителей.

Алтайская правда