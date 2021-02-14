Горняк22: Как в Барнауле готовятся ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

На текущей неделе в Барнаул привезли уникальное оборудование для спортсменов, которые примут участие во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Речь идет о гоночных лодках, изготовленных на португальском заводе Nelo. Именно на таких соревнуются атлеты экстра-класса, выступающие на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Главное – весло!

Чуть больше трех месяцев остается до старта мировой регаты, намеченной на 20–23 мая. По условиям, на которых Барнаулу доверили провести супертурнир, принимающая сторона обязана предоставить всем участникам быстрейшие лодки от одного из крупнейших мировых производителей. Организаторам этого события несколько месяцев не давал покоя вопрос о том, на какие средства приобрести без малого 500 байдарок и каноэ. Цена каждой – более полумиллиона рублей. Сравнимо с автомобилем.

В итоге большую часть средств на приобретение «эскадры» выделил Фонд поддержки олимпийцев России. Эта благотворительная организация, в попечительский совет которой входят известные руководители крупного бизнеса, предоставила деньги на покупку 300 судов. Вопрос с оставшейся суммой пообещал решить министр спорта России Олег Матыцин, побывавший в Барнауле в конце января.

У многих читателей наверняка возникнет вопрос, почему же звезды мировой гребли не привезут собственный инвентарь? И как вообще они смогут управлять лодками, которые не успеют как следует опробовать? Всё дело в том, что в Барнаул представители малой флотилии прибудут прямиком из Венгрии, где 16 мая завершится первый этап Кубка мира. Переслать байдарки и каноэ из Европы в Сибирь за четыре дня просто нереально. Кроме того, у лодок одной модели формы одинаковые, поэтому спортсмены будут в равных условиях. А вот весла участники обязательно привезут с собой. Это уже вещь индивидуальная, которая подгоняется под конкретного человека. В гребле этот инвентарь даже важнее, чем лодка.

От Атлантики до Сибири

Первая партия дорогостоящих гребных снарядов прибыла в краевой центр 8 февраля. Водитель фуры – житель Беларуси по фамилии Махало – преодолел более

8 тысяч километров от солнечного португальского городка Вила-ду-Конди, расположенного на берегу Атлантического океана, до заснеженного Барнаула. Он привез 57 байдарок и 15 каноэ. Как выяснилось, при их изготовлении используют углеродное волокно – такое же, как в космической промышленности. Это позволяет лодкам быть в четыре раза прочнее и одновременно в пять раз легче стали. И еще одна интересная деталь: соревновательный век таких изделий недолог, он составляет около трех лет. Это связано с особым напылением, которое со временем стирается, что влияет на скорость скольжения по воде. Тем не менее для тренировок такие суда можно использовать еще с десяток лет.

Другие партии инвентаря будут доставлены до середины апреля. Как отметил Юрий Морозов, директор краевой спортшколы олимпийского резерва имени Константина Костенко, около 180 лодок после проведения Кубка мира останутся в распоряжении алтайских спортсменов, а остальные будут переданы сборным России по гребле на байдарках и каноэ.

Напомним, что данный турнир станет самым крупным официальным спортивным мероприятием в Алтайском крае за всю историю. Планируется, что его посетят участники, гости и болельщики из 50 стран мира. В рамках этапа будут проведены шесть квалификационных заездов в лодках-одиночках. В каждом из них разыграют по одной путевке на Олимпийские игры в Токио.

Прогулки бобра

9 февраля, ровно за 100 дней до старта турнира, на площади Октября, у политеховской «Сковородки» и на «Нулевом километре» горожанам еще раз напомнили о грядущем уникальном спортивном событии. Главный символ предстоящих соревнований – бобер Сибиряк и волонтеры штаба Кубка мира раздали буклеты в форме календаря с краткой информацией о турнире и адресом официального сайта соревнований. Бобер охотно фотографировался со всеми желающими.

Барнаул

Алтайская правда