Горняк22: Где барнаульцы смогут бесплатно покататься на коньки и на лыжах • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

В краевой столице продолжается акция «Все на лед». Катание на коньках и на лыжах пользуется большой популярностью у местных жителей. В пресс-центре городской администрации рассказали, где покататься бесплатно.

Жители и гости Ленинского района могут уже сейчас бесплатно покататься на своих коньках на профессиональном льду хоккейной коробки «Атлант» до 20.00 часов и с 16.00 до 20.00 часов на хоккейной коробке «Скиф». 14 февраля любителей фигурного катания ждет каток в барнаульском парке «Арлекино».

В Октябрьском районе в выходные дни со своими коньками можно бесплатно покататься на льду в хоккейной коробке по ул.40 лет Октября, 33а.

В Индустриальном районе будет организовано бесплатное посещение катков со своими коньками на нескольких площадках: с 12 до 14 часов в парке спорта А.Смертина, а также с 12 до 15 часов в микрорайоне Новосиликатном по ул. Благовещенской, 4а и на ул. С.Ускова, 3.

Еще барнаульцев приглашают провести свои выходные на лыжне «Трасса здоровья» в ленточном бору. Традиционно компания «Мария-Ра» организует для катающихся чаепитие с 10 до 17 часов.

Бесплатным в эти дни будет подъемник в комплексе «Авальман» — с 20 часов субботы 13 февраля до 2:00 воскресенья. К акции присоединится бассейн «Обь»: стоимость билета будет снижена до 100 рублей на два сеанса в субботу — в 21 час и 22 часа.

Алтайская правда