Горняк22: LAMP вместо ПЦР. В Роспотребнадзоре разработали новый способ выявления вируса COVID-19 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: LAMP вместо ПЦР. В Роспотребнадзоре разработали новый способ выявления вируса COVID-19

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Роспотребнадзоре разработали новый тест для быстрого определения коронавирусной инфекции. Он позволит диагностировать инфекцию проще и быстрее.

Как рассказали в ведомстве, с помощью нового теста можно выявлять вирус COVID-19 на ранней стадии. Новый набор реагентов для экспресс-анализа сократит время тестирования в 3–4 раза. Таким образом, его продолжительность  составит 1–1,5 часа.

Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации – сокращено LAMP («Loop mediated isothermal AMPlification»). Такой способ выявляет возбудителей быстрее и проще, чем на основе классической ПЦР.

LAMP полностью адаптирован для использования в существующих лабораториях. При этом абсолютно все компоненты для него теперь производятся на базе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и сделает тестирование более доступным для населения страны.

Алтайская правда

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