Горняк22: В третьи «Спортивные выходные» в Барнауле приглашают поплавать и поиграть в футбол • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

13 и 14 февраля в Алтайском крае продолжится акция «Спортивные выходные». Региональное министерство спорта вновь организует бесплатное посещение популярных спортивных объектов Барнаула.



Присоединился к акции комплекс «Авальман». Как и неделю назад, всю ночь были открыты ледовые площадки «Титов Арена» и «Карандин Арена». Прошли и другие физкультурно-спортивные мероприятия в районах краевой столицы.

В ночь с 13 на 14 февраля участниками акции станут спортивный манеж «Темп» и бассейн «Обь». «Темп» откроет на всю субботнюю ночь, с 24:00 до 7:00, футбольное поле. Но для участия надо собрать свою команду из 16 человек и забронировать время.

Бассейн «Обь» снижает стоимость билета на два вечерних сеанса в субботу: в 21:00 и 22:00. Цена билета составит 100 рублей.

Все три трассы «Народной лыжни» в парках «Юбилейный», «Изумрудный» и им. Ленина работают и ждут горожан. Бесплатно подъемники будут работать на «Авальмане» — с 20:00 субботы до 2:00 воскресенья.

Барнаул

Алтайская правда