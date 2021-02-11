Горняк22: Лыжные гонки пройдут в Алтайском крае на выходных • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Евгений НАЛИМОВ

Предстоящий уик-энд порадует жителей и гостей Алтайского края сразу двумя популярными соревнованиями по лыжным гонкам.

13 февраля барнаульская база отдыха «Славное» (ул. Широкая Просека, 15) станет местом проведения 77-х лыжных эстафет на призы «Алтайской правды». Первыми, как всегда, награды разыграют команды взрослых спортсменов: студенты, учащиеся ссузов, представители промышленных предприятий и учреждений, а также ветераны спорта от 40 лет и старше. Женщины отправятся на дистанцию 4 х 3 км в 10.40, после финиша представительниц прекрасного пола на старт выйдут мужчины (они побегут эстафету 4 х 5 км).

В 14.00 сигнальный пистолет выстрелит для сборных общеобразовательных, спортивных школ, а также центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Девушки преодолеют по два километра, юноши – по три. Заседание судейской коллегии вместе с представителями команд для всех групп состоится 11 февраля в 16.00 в актовом зале Алтайского государственного педагогического университета (ул. Молодёжная, 55).

XXXIХ Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 13 февраля во всех муниципальных образованиях края. Центральный старт пройдет в Барнауле 14 февраля на базе отдыха «Славное». Начало – в 12.00. Это самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года, собирая в различных регионах тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни. Всем участникам соревнований по традиции вручается сувенирная продукция Минспорта России: шапочка и нагрудный номер (номер-майка).

Алтайская правда