Горняк22: Талисман Кубка мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ начал отсчёт времени • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: Талисман Кубка мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ начал отсчёт времени

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В 2021 году на Барнаульском гребном канале пройдёт второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. До начала самого крупного спортивного соревнования в истории края осталось ровно 100 дней.

9 февраля главный символ соревнований бобер Сибиряк и волонтеры напомнили горожанам о мероприятии. Барнаульцам вручили буклеты в форме календаря с краткой информацией о турнире и адресом официального сайта соревнований.

Талисман охотно фотографировался со всеми желающими. Сибиряк раздавал буклеты у нулевого километра на проспекте Ленина, а волонтеры – на пл. Октября и политеховской сковородке.

Справка

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в краевой столице с 20 по 23 мая 2021 года. Как рассказали организаторы, мероприятие посетят 20  тысяч гостей, участники и зрители из 50 стран мира.

Барнаул 

Алтайская правда

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