Горняк22: Главное событие года в алтайском самбо состоялось • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Евгений НАЛИМОВ

Спортзал краевого училища олимпийского резерва 5–6 февраля принял IV Всероссийский турнир, посвященный памяти выдающегося человека, заслуженного тренера СССР Валерия Метелицы.

Птица высокого полёта

Этот человек олицетворял собой такой разнообразный и разноплановый вид спорта, как самбо. Причем не только на Алтае, но и, пожалуй, во всей Сибири. Он был отцом-основателем легендарной барнаульской спортшколы «Спарта», председателем судейской коллегии Всероссийский федерации самбо, президентом Федерации самбо азиатской части России, главным тренером сборной Сибири, почетным гражданином Барнаула.

Последним детищем этого удивительного человека, которого судьба много раз испытывала на прочность, стал Алтайский центр самбо, созданный пять лет назад. Средства на реконструкцию спорткомплекса выделил собственник ВРЗ – группа компаний «ТАЛТЭК». А Метелица был главным идейным вдохновителем и куратором этого проекта, которому посвятил последние два года жизни, но буквально месяц не дотянул до открытия.

– В жизни как бывает? Полоса белая, полоса серая… Иной раз черная у кого-то. У Валерия Андреевича было много таких полос, – рассказывает вице-президент краевой федерации самбо, судья международной категории Сергей Трескин. – Очень тяжело ему пришлось после развала Союза. В стране была разруха, что уж говорить о самбо? Много хороших специалистов тогда ушло из спорта. Но Метелица не опускал руки, открывал новые секции в разных уголках края, привлекал молодежь. Почти всё, что имеют сегодня алтайские самбисты, было заложено Валерием Андреевичем. Этого человека отличала высокая культура поведения, какое-то особое джентльменство. Он не терпел, если в его присутствии нехорошо отзывались о женщинах или детях. В этом плане он задал для нас, его последователей, высокую планку.

Искал таланты

На торжественной церемонии открытия турнира участников приветствовал давний друг Метелицы – старший тренер сборной России по самбо Юрий Борисочкин. Весьма эмоционально выступила известная барнаульская поэтесса и художница Виолетта Метелица, дочь тренера, которая вернулась на малую родину после нескольких лет жизни в Аргентине. Она поделилась с «АП» своими воспоминаниями об отце:

– Его всегда отличало большое человеколюбие, он часто повторял, что нельзя отвечать злом на зло. Помню, когда меня в детстве обижали, то он шептал на ухо: «Дай ему шанс». Когда у меня в автокатастрофе погиб муж, то я просто упала и не могла пошевелиться. Папа сказал: «Ничего не знаю, вижу за спиной крылья. Встала и полетела!» Он жил невероятно скромно. Последние копейки тратил на награждение своих мальчишек, бегал по инстанциям, выбивал деньги на кубки и медали. Вылавливал талантливых детей на улице, понимал, что молодого человека нужно, как лодку, направить в нужное русло. Отец всегда старался думать о других. И уже в последнюю очередь о себе.

Сибирь сильнее Урала

Отрадно, что количество участников мемориала с каждым годом растет, расширяется география приезжих спортсменов. Многих привлекает возможность выполнить норматив мастера спорта. Для ведущих борцов турнир стал еще и хорошей проверкой перед чемпионатом России, который в конце февраля пройдет в Оренбурге.

Показали класс представители Кемеровской области, которые увезли домой сразу четыре медали высшего достоинства. Хороший урожай собрали и хозяева ковра, завоевавшие в спортивном и боевом самбо 11 наград: три золотые, две серебряные и шесть бронзовых. А вот самбистам из Свердловской области, можно сказать, не повезло. Уральцы боролись в трех финалах против представителей Сибири, но не сумели одержать ни одной победы.

В одном из таких поединков, в категории до 98 кг, Матвею Пивоварову из Екатеринбурга противостоял воспитанник бийской школы Артём Щербинин, который последние два года живет в Барнауле, учится в политехе и тренируется в Алтайском центре самбо. Артём досрочно одолел всех соперников, показав разнообразный арсенал приемов. А вот встреча с уральцем получилась весьма напряженной. И всё же Щербинин оправдал статус фаворита, еще и получив от организаторов приз «За лучшую технику». После награждения Артём признался, что ему вдвойне приятно победить на турнире памяти человека, о делах которого он слышал столько хорошего. Но и очень важно было выполнить мастерский норматив.

Выходит, турнир в честь Метелицы не только стал данью памяти ушедшей эпохе, но и открывал новые горизонты в виде спорта, который невозможно представить без этого имени.

Барнаул

Алтайская правда