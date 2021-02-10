Горняк22: Волейболисты «Университета» остались за бортом «Финала шести» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Неоднозначным можно назвать нынешний сезон для волейболистов «Университета». В Кубке 75-летия Победы среди клубов Высшей лиги «А» барнаульцы пробились в финальный турнир, завоевав бронзовые награды. А вот повторить успех в чемпионате страны не получилось: «студенты» остались за бортом «Финала шести» и теперь сыграют лишь в утешительном турнире.

Осенняя лихорадка

Нынешний чемпионат для многих команд Высшей лиги «А» получился скомканным. В планы, как не трудно догадаться, вмешался коронавирус. Так, барнаульский «Университет», порадовавший на старте, вместо поездки на второй тур отправился на карантин. Две недели простоя не прошли бесследно: в ноябре команду лихорадило. Три поражения кряду от «Локомотива-Изумруда» из Екатеринбурга, челябинского «Динамо» и «Тархана» из Стерлитамака отбросили барнаульцев в подвал таблицы.

Лишь в январе «студенты» стали показывать тот волейбол, который они демонстрировали минувшей осенью на предварительном этапе Кубка Победы. Тогда, напомним, алтайские игроки, соскучившиеся по официальным играм, вышли на площадку в праздничном настроении и три дня кряду дарили его местным зрителям.

Красная карточка

После Нового года «Университет» оказался в ситуации, когда отступать уже было некуда. Для выхода в следующую стадию турнира – квалификационный раунд – нужно было занять в группе «Восток» место не ниже пятого. В спину дышала «Тюмень». И на домашнюю встречу с «Локомотивом-Изумрудом» хозяева вышли организованными и заряженными. Здорово смотрелись лидеры «студентов» Алексей Карпенко и Андрей Бобров, да и остальные выступали не только в роли «подносчиков снарядов». Победа со счетом 3:1 обнадежила болельщиков, журналистов, да и самих игроков.

Стоит отметить, что судейство в волейболе часто вызывает вопросы, скандалы случаются даже в Суперлиге, где есть система видеоповторов. Что уж говорить о других дивизионах, где арбитры порой принимают неоднозначные решения, выбивающие из равновесия «провинившихся» игроков. Это и случилось в матче «Университета» в Стерлитамаке против местного «Тархана», который завершился поражением алтайских игроков – 1:3. В первой партии при счете 13:12 Алексей Карпенко успешно завершил атаку, а второй судья определил у него касание сетки, чем вызвал возмущение. После обмена репликами лидер барнаульцев еще и получил красную карточку. Ключевой игрок оказался выбит из психологического равновесия, что отразилось на общем настрое команды.

В заключительном матче против челябинского «Динамо» барнаульцы стояли на краю пропасти, проигрывая 0:2 по партиям. Но выстояли, а трудности только разозлили команду. «Универ» выиграл три сета подряд, а с ними и матч – 3:2. Несмотря на это, сохранить за собой пятое место не вышло. «Тюмень» мощно накатила на финиш, обыграв и «Локо-Изумруд», и «Магнитку», что позволило ей отодвинуть «студентов» на шестую строчку.

Шанс на реванш

– Мы были хорошо готовы к играм в Стерлитамаке, – говорит главный тренер Иван Воронков. – И наверное, слишком сильно хотели выиграть. Увы, не получилось. Можно отметить и довольно спорные судейские решения, из-за чего у некоторых наших ребят случился психологический сбой. Тем не менее мы неплохо играли, но для победы этого оказалось мало. Что ж, сезон не только для нас получился скомканным. Кто-то прошел турнир более ровно, не уходя на карантин. Такие и в турнирной таблице расположились повыше.

Однако остаток сезона вовсе не превратился для «Университета» в формальность. В турнире за 7–12-е места наш клуб получил возможность взять реванш у тех же «Тюмени», «Тархана» и «Магнитки», которые проиграли стыковые матчи за выход в «Финал шести». Плюс соперниками восточных коллективов станут два представителя зоны «Запад»: «Грозный» и «Академия-Казань». В ближайшие дни федерация волейбола России должна утвердить сроки и места проведения финального этапа.

Барнаул

Алтайская правда