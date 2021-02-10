Горняк22: Бийская школа баскетбола известна еще со времен Советского Союза. Ее привели в порядок • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Подошли к финалу работы первой очереди на одном из зданий ДЮСШ № 2 в центре Бийска. На днях там побывал наш корреспондент.

Новый зал

Бийская школа баскетбола известна еще со времен Советского Союза. Из ее стен вышли два члена национальной сборной команды СССР: двукратный чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта международного класса Сергей Бабков и серебряный чемпион Европы, мастер спорта международного класса Сергей Грезин. Высокую планку спортшкола продолжает держать и в наши дни, ведь одна из ее воспитанниц, Соня Гришина, вошла в молодежный состав сборной России.

А вот состояние основного тренировочного зала, находящегося на территории гимназии № 11, до последнего времени оставляло желать лучшего. Осыпающиеся стены, продуваемые всеми ветрами окна, толком неработающие душевые мало располагали к нормальному тренировочному процессу занимаю-

щихся в ДЮСШ на отделении баскетбола. И вот всё изменилось, ведь городские власти в прошлом году приняли решение о начале капитального ремонта этого здания.

Стартовал в июня прошлого года, а в январе дети и тренеры вошли уже в обновленный зал. Вот такой посленовогодний подарок был сделан местными властями. В раздевалках модернизированы душевые, смонтировано нормальное освещение игровой площадки. Строители отремонтировали и покрасили стены, установили новые баскетбольные щиты, то есть создали все условия для того, чтобы дети могли эффективно и комфортно заниматься здесь спортом. Всего на ремонт и закупку оборудования затратили порядка 2,5 млн рублей. На это пошли и средства по линии наукограда, и деньги от городской программы развития физической культуры и спорта.

Улучшать игру

– Я уже четвертый год хожу на баскетбол в этот зал. Конечно, здесь поначалу страшновато было, а теперь вот ремонт сделали и очень красиво стало, – улыбается юная спортсменка, учащаяся гимназии № 11 Ани Аракелян. – Особенно мне понравился цвет стен, такой приятный. Да и то, что нормально работают душевые, – это здорово! Нам с девочками стало комфортно здесь тренироваться.

В этом зале, по словам тренера Ольги Плутахиной, работает два отделения баскетбола – 8 групп. Также в здании занимаются и волейболисты. Таким образом, помещение занято с 8 утра и до 9 вечера.

– Мы набираем мальчиков и девочек с 9 лет и до 16–17 лет, часто выезжаем на соревнования, вот готовимся уже к первенству Алтайского края в Рубцовске.

И есть хорошие результаты, а сейчас будем стараться и их улучшать, тем более что теперь условия позволяют, – удовлетворенно добавляет тренер.

Новости Бийска

Алтайская правда