Горняк22: Четверть всех заболевших коронавирусом в мире живут в США • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: Четверть всех заболевших коронавирусом в мире живут в США

Фев 9, 2021
Горняк22

В США руководство сети крупных магазинов готово оплатить всем своим сотрудникам вакцинацию. Все связано с большим числом выявленных случаев коронавируса. Так, 25% от всех заболевших в мире приходится на США.

До 22 февраля в Греции разрешили въезжать до 500 россиян в неделю. Въезд возможен только воздушным путем через Афины, Салоники и Ираклион. Обязательное условие — свежий отрицательный тест на COVID-19, который был сдан не позднее трех суток.

Сеть крупных магазинов в США готова оплатить всем своим сотрудникам вакцинацию от COVID-19. Тем, кто не может ее пройти по состоянию здоровья или просто не хочет этого делать, руководство готово выплатить по $100, если они будут посещать специальные курсы.

За все время пандемии 25% от мировых случаев коронавируса приходится на США. Максимум за минувшие сутки зафиксирован в Албании — 1 130 заболевших и на Ямайке — 328.

Алтайская правда

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