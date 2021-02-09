Горняк22: В Барнаул прибыла первая партия лодок для участников этапа Кубка мира по гребле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

8 февраля в Барнаул прибыла первая партия спортивного инвентаря для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. 72 лодки из португальского города Вила-ду-Конди привезла фура длиной 13,5 метров. Большегруз провел в пути две недели, преодолев более 8 тысяч километров.

Так как временной промежуток между первым этапом, который пройдет в венгерском городе Сегед, и вторым в Барнауле совсем небольшой, то быстро доставить лодки невозможно. Поэтому их решили привезти заранее.

Лодки требуют особой бережной транспортировки и хранения. Это связано со специальным напылением, помогающим быстрее скользить по воде. Покрытие недолговечно, поэтому контакт с пылью и другими предметами делают его менее гладким, сообщает региональное Минспорта.

Лодки Nelo — одни из самых быстрых в мире. Они разрешены ICF для использованию на крупных соревнованиях.

В Барнаул будет доставлено в общей сложности 300 лодок. Средства на приобретение спортивного инвентаря выделил «Фонд поддержки олимпийцев России».

Барнаул

Алтайская правда