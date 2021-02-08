Горняк22: Медики рассказали, когда россиянам можно будет снять маски • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: Медики рассказали, когда россиянам можно будет снять маски

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Динамика распространения коронавируса в России постепенно снижается, и все идет к тому, что в конце весны масочный режим будет снят. Ученые высказали прогнозы, когда будет возможна отмена ограничений.

Так, одни специалисты считают, что наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации поможет это сделать уже к началу лета. Другие прогнозируют, что, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. Это связывают с тем, что сегодня почти все носят маски и с ответственностью относятся к своему здоровью. Если текущая ситуация сохранится, то летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры.

Также существуют прогнозы, что за отсутствием необходимости масочно-перчаточный режим отменят уже в апреле.

Однако, несмотря на частичное смягчение ограничений, аптечные и торговые сети пока не наблюдают существенного падения спроса на маски, пишет РБК.

Алтайская правда

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