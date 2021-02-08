Горняк22: В Барнаул прибывает фура с 50 лодками для участников этапа Кубка мира по гребле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Евгений НАЛИМОВ

8 февраля в Барнаул прибывает первая партия спортивного инвентаря для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках. Из португальского города Вила-ду-Конди в краевую столицу фура длинной 13,5 метров привезет 50 лодок. Водитель большегруза провел в пути 2 недели, преодолев более 8 тысяч километров.

Предоставить лодки всем участкам соревнований было решено еще год назад. Это было вызвано тем, что транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов в сжатые сроки невозможно, так как I этап Кубка мира состоится 12–16 мая в венгерском городе Сегед, а второй — уже 20–23 мая в Барнауле.

В Музее гребли, расположенном на территории СШОР, можно будет познакомиться с лодкой, на которой спортсмены соревновались в 20 веке.

Алтайская правда