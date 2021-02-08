Горняк22: Как проходят «Спортивные выходные» в Барнауле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В краевом центре продолжаются спортивные выходные. Многие барнаульцы воспользовались плюсовой температурой в феврале, вышли на лыжные трассы и приняли участие в состязаниях.

На лыжне «Трасса здоровья» традиционно много горожан, которые предпочитают проводить время активно и на свежем воздухе. Здесь вышли на дистанцию не только лыжники, но и те, кто занимается скандинавской ходьбой. Да и просто любители прогуляться по бору с детьми и покататься на санках. На лыжной базе «Динамо», а также на 5-м и 13-м километрах трассы можно поддержать свои силы витаминным чаем и сладостями.

Второй день соревнований прошел вблизи озера «Пионерское» в п.Казенная Заимка. Здесь состоялись лыжные забеги, а также была подготовлена фотозона с собаками породы хаски.

В парке культуры и отдыха «Центральный» идет акция «Будь в центре». В этот день горожане, посетившие парк, могут стать обладателями призов, пишет пресс-служба городской мэрии.

На лыжной базе ОАО «РЖД» сегодня собрались спортсмены. Здесь прошел турнир по зимнему мини-футболу «SOCCER 22». В нем приняли участие взрослые, а также подростки, состоящие на профилактическом учете. На футбольном поле встретились 6 команд из 60 человек.

А на территории стадиона школы №24 провели лыжные гонки в рамках спартакиады среди подростков, также состоящих на учете. В школе №93 в Лебяжье прошел товарищеский матч секции «Хоккей на траве». В нем приняли участие 25 человек.

Барнаул

Алтайская правда