Горняк22: 10 тысяч гектара леса высадили на территории Ленобласти за 2021 год

Комитет по природным ресурсам Ленобласти подвел предварительные итоги по воспроизводству лесов. Так, за 2021 год искусственное лесовосстановление провели на площади 8,9 тысячи гектара — 101% к плану. На территориях, где ранее не было лесов, высадили 781,7 гектара деревьев. Как отмечают в пресс-службе администрации 47 региона, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

В течение всего весеннего и осеннего сезона на землях местных лесных фондов посеяли свыше 20 миллионов сеянцев сосны и ели. Также специалисты выполнили агротехнический уход на площади 13,9 тысячи гектара для создания благоприятных условий роста и развития молодых лесов.

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