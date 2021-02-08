Внимание!! Сбор средств на строительство памятника пограничникам. • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи в строительстве памятника сухопутным и морским пограничникам всех поколений, открытие которого состоится 28 мая 2021 года.

Памятник будет являться символом для всех поколений защитников границ, проявлением уважения ко всем тем, кто имеет отношение к охране государственной границы.

Место возведения- сквер, расположенный в городе Горняке у часовни. Материальную помощь можно завезти в «Риуал Стоун» (ИП ИВанников) по ул. Комсомольская в городе Горняке.

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