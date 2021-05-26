ВНИМАНИЕ! Открытие памятника!

Уважаемые жители Локтевского района. Приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии памятника «Сухопутным и морским пограничникам всех поколений», которое состоится 28 мая в 10.00 в г.Горняке, рядом с часовней. Просьба передать информацию всем тем, кто имеет отношение к пограничной службе.

Приглашаем всех, кто имеет отношение к охране государственной границы на автопробег, посвящённый Дню пограничника, который состоится 28 мая 2021 года в городе Горняке. Желающим прибыть к мемориалу к 9 утра. Подробности по телефону 89612348401 (Максим Чаплеёв)