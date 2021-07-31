Сегодня в Горняке: 31.07.2021: С Днем железнодорожника!

С Днем железнодорожника!от 30 июля 2021 года

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Выражаю благодарность за вашу четкую и слаженную работу, преданность выбранному делу, энергию и энтузиазм, позволяющие вам успешно решать поставленные перед вами задачи, обеспечивать стабильную работу железнодорожного транспорта.

Особые слова признательности выражаем ветеранам, отдавшим многие годы этому нелегкому и ответственному труду и передавшим свои знания и опыт молодежи.

От всей души желаем доброго здоровья, счастья, успехов в труде, благополучия вам и вашим близким.

Глава района, Г.П. Глазунова.

Официальный сайт Локтевского района