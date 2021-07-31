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Сегодня в Горняке: 31.07.2021: О проведении сельскохозяйственной микропереписи – 2021

Горняк22
6 часов Ago

О проведении сельскохозяйственной микропереписи – 2021от 21 июня 2021 года

В Алтайском крае и Республике Алтай началась подготовка к первой сельскохозяйственной микропереписи (далее СХМП 2021), которая будет проводиться в период с 1 по 30 августа 2021 года на всей территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29 августа 2020г. No1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года».


Согласно действующему законодательству, микропереписи проводятся на постоянной основе, через 5 лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи (предыдущая сельскохозяйственная перепись состоялась в 2016 году).


СХМП2021 включает сведения о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, и поголовье сельскохозяйственных животных.


Основными целями СХМП 2021 является получение официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, уточнение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится, разработка мер экономического воздействия с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства.


Обследованию подлежат сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, некоммерческие объединения граждан (садоводческие, огороднические, дачные).

 

СХМП2021 пройдет на новом технологическом уровне, что повысит качество информации и ускорит процесс сбора и обработки полученных данных. Переписчики будут использовать планшетные компьютеры. Сельхозпроизводители смогут ответить на вопросы переписного листа через систему webсбора официального сайта Росстата.


Предварительные итоги микропереписи станут известны уже в конце года, а окончательные будут опубликованы в IV квартале 2022 года.


Дополнительную информацию о проведении СХМП2021 можно получить по телефонам: Алтайский край 8(3852)200569, Республика Алтай 8(38822)24558.

 

В Локтевском районе переписной участок находится по адресу ул. Пионерская д. 8, каб. № 10.

 

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АЛТАЙКРАЙСТАТ

Официальный сайт Локтевского района

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