ГОРНЯК22

Горняк

Сегодня в Горняке: 31.03.2021: Что делать, если вы получили сигнал об угрозе наводнения

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Что делать, если вы получили сигнал об угрозе наводненияот 30 марта 2021 года

Если ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для изготовления необходимых подручных плавсредств.

 

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо вывезти при эвакуации в первую очередь. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды, а также медикаменты. Подготовьте лодки (например, залейте водой, чтобы они не рассохлись) и другие плавсредства. Обязательно привяжите лодки и плоты веревками к дому (желательно повыше), чтобы их не унесло. При получении сигнала об угрозе наводнения: отключите воду, газ и электричество; потушите горящие печи отопления; если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные продукты питания; уберите в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопайте, укройте удобрения и отходы; подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна и двери на первом этаже, при необходимости и наличии времени забейте их досками или фанерой, чтобы не разбились окна; возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, а также трехдневный запас продуктов питания (вещи и продукты лучше всего уложить в чемоданы, рюкзаки или сумки); прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

 

При внезапном наводнении необходимо: не паниковать и не терять самообладание; как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных плавсредств; если это невозможно, поднимитесь на верхний этаж или чердак дома; при подъеме воды следует забраться на крышу, а при ее резком прибытии — на «конек» крыши; детей и больных, ослабленных и замерзших людей, привяжите к себе или крепким частями крыши, например, к печной трубе. Забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя. Они могут быть подмыты потоками воды, и упасть; чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия: в светлое время суток можно повесить на высоком месте белое или цветное полотнище, а в ночное время подавайте световые сигналы; до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах и крышах зданий и других возвышенных местах; самостоятельную эвакуацию можно проводить только в случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, отсутствия продуктов питания, ухудшения обстановки или потери уверенности в получении помощи со стороны; для самостоятельной эвакуации желательно использовать личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.

 

После спада воды необходимо: осторожно обследовать дом и проверить, нет ли угрозы его обрушения; при осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или свечи в качестве источника света из-за возможного присутствия в воздухе бытового газа (для этого лучше всего подойдет электрический фонарик); остерегаться порванных или провисших электрических проводов. Помните, что до проверки специалистами состояния электрической сети включать электроприборы категорически запрещается. О поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализационных магистралях немедленно сообщите в соответствующие коммунальные службы и организации. Попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки санитарно-эпидемиологической службой и их термической обработки. Попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой необходимо осушить для их последующей дезинфекции.

Официальный сайт Локтевского района

Похожая запись

Горняк

К Новым Рубежам: Проблемы соцработников. Чтобы решить – нужно изучить

Мар 31, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 31.03.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Мар 31, 2021
Горняк

К Новым Рубежам: Около 200 российских компаний предлагают туры в Алтайский край по программе туристического кешбэка

Мар 30, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Катунь24: До +1: о погоде 31 марта в Алтайском крае

Мар 31, 2021
Алтайский край

Катунь24: Овен будет уверен в своих действиях, а Козерог будет настроен мечтательно. Гороскоп на 31 марта

Мар 31, 2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле иностранец собирал деньги на фальшивые приюты

Мар 31, 2021
Алтайский край

Катунь24: В барнаульской библиотеке имени Шишкова прошёл литературно-музыкальный праздник

Мар 31, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar