Сегодня в Горняке: 31.03.2021: Что делать, если вы получили сигнал об угрозе наводнения

Что делать, если вы получили сигнал об угрозе наводненияот 30 марта 2021 года

Если ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для изготовления необходимых подручных плавсредств.

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо вывезти при эвакуации в первую очередь. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды, а также медикаменты. Подготовьте лодки (например, залейте водой, чтобы они не рассохлись) и другие плавсредства. Обязательно привяжите лодки и плоты веревками к дому (желательно повыше), чтобы их не унесло. При получении сигнала об угрозе наводнения: отключите воду, газ и электричество; потушите горящие печи отопления; если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные продукты питания; уберите в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопайте, укройте удобрения и отходы; подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна и двери на первом этаже, при необходимости и наличии времени забейте их досками или фанерой, чтобы не разбились окна; возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, а также трехдневный запас продуктов питания (вещи и продукты лучше всего уложить в чемоданы, рюкзаки или сумки); прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

При внезапном наводнении необходимо: не паниковать и не терять самообладание; как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных плавсредств; если это невозможно, поднимитесь на верхний этаж или чердак дома; при подъеме воды следует забраться на крышу, а при ее резком прибытии — на «конек» крыши; детей и больных, ослабленных и замерзших людей, привяжите к себе или крепким частями крыши, например, к печной трубе. Забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя. Они могут быть подмыты потоками воды, и упасть; чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия: в светлое время суток можно повесить на высоком месте белое или цветное полотнище, а в ночное время подавайте световые сигналы; до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах и крышах зданий и других возвышенных местах; самостоятельную эвакуацию можно проводить только в случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, отсутствия продуктов питания, ухудшения обстановки или потери уверенности в получении помощи со стороны; для самостоятельной эвакуации желательно использовать личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.

После спада воды необходимо: осторожно обследовать дом и проверить, нет ли угрозы его обрушения; при осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или свечи в качестве источника света из-за возможного присутствия в воздухе бытового газа (для этого лучше всего подойдет электрический фонарик); остерегаться порванных или провисших электрических проводов. Помните, что до проверки специалистами состояния электрической сети включать электроприборы категорически запрещается. О поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализационных магистралях немедленно сообщите в соответствующие коммунальные службы и организации. Попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки санитарно-эпидемиологической службой и их термической обработки. Попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой необходимо осушить для их последующей дезинфекции.

Официальный сайт Локтевского района