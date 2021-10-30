Сегодня в Горняке: 30.10.2021: МЧС информирует: Штормовое предупреждение!

Штормовое предупреждение!

Появление снежного покрова, на дорогах гололедица.

Населению Локтевского района перед планированием поездки ознакамливаться с прогнозом погоды на сайте: https://www.ventusky.com., пользоваться Атласом рисков МЧС России на сайте: http://10.10.208.73, а также использовать мобильное приложение МЧС России, созданное с целью помощи гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях, содержащее полезную информацию (карта рисков и опасностей по регионам, телефоны служб, рекомендации о правилах поведения при происшествиях различного характера (снежный занос на автодороге, природный пожар, отравление, землетрясение, паводок, потеря людей в природной среде, оказание первой помощи и т.д.).

Обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно информировать оперативную дежурную смену ЕДДС Локтевского района (тел.:3-07-73), центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (тел.: 20-26-10, 20-26-03 — ОДС центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 55-44-01– ОДС ОУКС ККУ.

Телефон экстренных служб — 01, 101, 112,

тел. горячей линии ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8-385-2-20-25-86,

телефон доверия (8-385-2-65-82-19).

Официальный сайт Локтевского района