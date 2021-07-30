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Горняк

Сегодня в Горняке: 30.07.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
1 час Ago

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 29 июля 2021 года

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району в целях снижение аварийности с участием водителей мототранспорта, на территории г. Горняка и Локтевского района в период с 02 июля по 08 августа 2021 года будут проводиться целенаправленные профилактические мероприятия «Мотоконтроль», с целью разъяснения основных правил дорожного движения для данной категории граждан, а так же выявления правонарушений.

Официальный сайт Локтевского района

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