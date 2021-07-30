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Сегодня в Горняке: 30.07.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
1 час Ago

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 22 июля 2021 года

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району в целях снижение аварийности с участием водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 23 и 26 июля 2021 г. на территории Локтевского района будет проводиться профилактическое мероприятие по массовой  проверке водителей транспортных средств, на предмет выявления признака состояния опьянения.

Официальный сайт Локтевского района

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