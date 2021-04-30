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Горняк

Сегодня в Горняке: 30.04.2021: Вручение почетной и заслуженной награды Алтайского края «За заслуги во имя созидания»

Горняк22
8 часов Ago

Вручение почетной и заслуженной награды Алтайского края «За заслуги во имя созидания»от 27 апреля 2021 года

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Герасименко награжден медалью Алтайского края «За заслуги во имя созидания».

Вручение почетной и заслуженной награды состоялось накануне в Правительстве региона.

Тем самым региональным руководством выражена благодарность депутату за активную законотворческую деятельность и многолетнюю плодотворную работу на благо Алтайского края.

Медалью «За заслуги во имя созидания» награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Алтайского края, руководители и специалисты государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, коммерческих организаций, а также лица, ранее занимавшие соответствующие должности, за значительный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края, активную благотворительную деятельность.

Официальный сайт Локтевского района

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