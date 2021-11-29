Сегодня в Горняке: 29.11.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

29.11.21 с 14-00 до 16-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24) ул.Суворова-чет(32-40а),ул.Суворова-неч(27-37), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19) л.Комсомольска(23,26,28), ул.Октябрьская-чет(2-10) ул.Октябрьская-нечет(7-13), мойка,база ООО»Жильё», м.н.Заправка, СЭС,м.н.»Сияра. «ул.Октябрьская(15,17), д/с»Чайка», маг»Светофор», гаражи, склад(д/с»Чайка»). контора ООО»Жильё», м.н. «Прогресс», котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30), ул.Октябрьская(14,16), ул.Первомайская(16,35), ул.Белинского-чет(54-82), ул.Белинского-нечет.43 ул.Победы-чет(72-120). ул.Первомайская(39), ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119) ул Гоголя чет( 58-124) неч (63-105), ул Ломоносова чет (36-64) неч (37-67), ул Алтайская чет (54-94) неч (59-95), ул Горького чет (44-82 ) неч (41-83 ), ул Шахтерская неч (61-107) чет (60-108), ул Молодежная чет (82-90 ) неч (51-109), ул Восточная (93-103), автомойка мой сам, м-н Ассорти восточный, 11) с 09 до 11-00 ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9), Некрасова 43-47.

30.11.21. г. Горняк с 12-00 до 17-00. Северная сторона ул Чапаева неч , ул Рудничная , ул Золотушинская , ул Бурова, ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4, Бурова, Кирова, Абашкина, Пионерская, Довголя, Островского, Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара, Миронова 109,107,105,134,136, Чкалова, Кооперативная.

01.12.21. с 10-00 до 14-00 ул.Кооперативная(чет 14-28), ул.Кирова(чет 56-76), ул.Кирова(неч 107-127), ул.Гайдара(неч 19-29), ул.Коммунистическая(17-29), ул.Социалистическая(1-18), ул.Островского(чет 60-72), ул.Островского(неч 69-85), ул.Интернациональная(неч 1-17).

01.12.21 с 14-00 до 17-00 ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12).

02.12.21 с 10-00 до 14-00 ул.Усадебная(9, 15), ул.Бурова(чет 88-108), ул.Бурова(неч 85-105), ул.Пролетарская(1-18), ул.Северная(1-18), ул.Кооперативная(2-12).

02.12.21. с 14-00 до 17-00 ул.Кооперативная(чет 14-28), ул.Кирова(чет 56-76), ул.Кирова(неч 107-127), ул.Гайдара(неч 19-29), ул.Коммунистическая(17-29), ул.Социалистическая(1-18), ул.Островского(чет 60-72), ул.Островского(неч 69-85), ул.Интернациональная(неч 1-17).

Официальный сайт Локтевского района