Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 29.07.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
11 часов Ago

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 20 июля 2021 года

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району в целях снижение аварийности с участием водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 23 и 26 июля 2021 г. на территории Локтевского района будет проводиться профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств, на предмет выявления признака состояния опьянения.

Официальный сайт Локтевского района

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