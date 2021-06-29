Сегодня в Горняке: 29.06.2021: «День молодежи по-ЗОЖевски»

«День молодежи по-ЗОЖевски»от 28 июня 2021 года

28 июня 2021 г. в рамках празднования Дня молодежи на стадионе г. Горняка было проведено мероприятие «День молодежи по-ЗОЖевски».

Организатором мероприятия выступил Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Локтевского района (ведущий специалист К.О. Требунская).

На двадцатиминутную зарядку под руководством тренера МБУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС Г.ГОРНЯКА» А.А. Крылова собрались и дети и взрослые. Все зарядились позитивом, энергией и отличным настроением!

А как прошло мероприятие – смотрите в нашем ролике: https://www.instagram.com/tv/CQpqfNuomkv/?utm_source=ig_web_copy_link

Официальный сайт Локтевского района