Сегодня в Горняке: 29.05.2021: 28 мая — День пограничника!

28 мая — День пограничника!от 28 мая 2021 года

Уважаемые сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Это праздник мужественных, самоотверженных, глубоко преданных Родине людей, для которых воинский долг превыше всего.

Обеспечение территориальной целостности страны – важная и ответственная задача. Изо дня в день вы охраняете спокойствие граждан России, противодействуя международному терроризму, незаконной миграции и преступности.

От всей души желаю всем пограничникам новых успехов на службе, мира, крепкого здоровья и благополучия!

Глава района

Глазунова Г. П.

Официальный сайт Локтевского района