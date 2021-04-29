Сегодня в Горняке: 29.04.2021: 28 апреля — День скорой помощи!

28 апреля — День скорой помощи!от 28 апреля 2021 года

Уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи Локтевского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня, как и в любой другой день, вы находитесь на передовой борьбы за здоровье наших жителей района. Вы спешите на помощь в трудную минуту, оказываетесь рядом с теми, кому это жизненно необходимо.Ваша работа всегда отличалась огромной ответственностью и самоотверженностью, неимоверным моральным и физическим напряжением. Но сейчас, когда перед всеми нами стоит непростая задача не допустить распространения коронавирусной инфекции, на сотрудников скорой помощи ложится повышенная нагрузка, с которой Вы добросовестно и успешно справляетесь. Оставаясь верными своему долгу, Вы делаете все возможное и невозможное для того, чтобы остановить пандемию и сберечь здоровье людей. Низкий поклон за Ваш профессионализм и оперативность, за Вашу благородную миссию и неравнодушие. Отдельные слова благодарности ветеранам службы, бесценный опыт которых востребован по сей день.

Желаю Вам здоровья и терпения, добра и благополучия, побольше спокойных дней и поменьше вызовов! С профессиональным праздником!

С уважение, и. о. главы района

С.В. Чичикин

Официальный сайт Локтевского района