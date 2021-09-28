Сегодня в Горняке: 28.09.2021: Солнце в эфире: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения

Солнце в эфире: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излученияот 24 сентября 2021 года

27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание.

Интерференция – это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Это создает помехи для радиоприборов. Солнце – мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно «глушит» теле- и радиосигнал для наземного вещания.

Время начала и окончания интерференции в Алтайском крае — с 12:14 до 13:16 в период с 1 по 23 октября. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиосигнала» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Вещание».

Официальный сайт Локтевского района