ГОРНЯК22 29.09.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 28.09.2021: С днем дошкольного работника!

Горняк22
18 часов Ago

С днем дошкольного работника!от 27 сентября 2021 года

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования района!

 

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

 

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

 

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, это и трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных и эмоциональных затрат. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

 

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники и повара – все, кто создает удивительную страну детства, за труд, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.

 

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия Вам и Вашим близким!

 

Глава района Г.П. Глазунова

Официальный сайт Локтевского района

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