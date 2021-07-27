Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 27.07.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
6 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

28.07.21. п Ремовка с 09-00 до 17-00 ул Заводская , ул Советская 12-34

29.07.21. п Масалиха с 09-00 до 15-00 ул.Вокзальная, ул. Первомайская, ул. Набережная

29.07.21.г Горняк с 09-00 до 09 -30 и с 16-00 до 16-30 ул Бурова, Кирова, Абашкина, ул Чапаева неч , ул Рудничная 

29.07.21. г Горняк с 09-00 до 16-30 ул Островского, Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара,Миронова 109,107,105,134,136, Чкалова, ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 4 ,132 к5 ул Кооперативная, ул Социалистическая, Усадебная

Официальный сайт Локтевского района

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