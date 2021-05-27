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Горняк

Сегодня в Горняке: 27.05.2021: Управлением юстиции Алтайского края проводится конкурс на включение в кадровый резерв вакантных должностей государственной гражданской службы

Горняк22
5 часов Ago

Управлением юстиции Алтайского края проводится конкурс на включение в кадровый резерв вакантных должностей государственной гражданской службыот 26 мая 2021 года

Управлением юстиции Алтайского края проводится конкурс на включение в кадровый резерв для своевременного замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, установленных в органах ‘ЗАГС Алтайского края:

  • главной группы — начальник отдела ЗАГС;
  • ведущей группы — начальник сектора ЗАГС.

 

Квалификационные требования: высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная и прокурорская деятельность» или иные специальности и направления подготовки, содержащи— еся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.

 

Документы принимаются до 9 июня 2021 года.

 

Подробная Информация размещена на официальном сайте управления юстиции Алтайского края в разделе «Госслужба».

Официальный сайт Локтевского района

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