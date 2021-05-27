Сегодня в Горняке: 27.05.2021: Меры безопасности при использовании платежных карт

Меры безопасности при использовании платежных картот 26 мая 2021 года

Безналичные операции становятся все более востребованными в Алтайском крае: как защитить свои средства и уберечься от мошенников?

По данным за первый квартал этого года в Алтайском крае выдано гражданам уже более 4 млн платежных карт. При этом 87% из них – дебетовые, как правило, зарплатные карты. Сегодня жители региона все чаще предпочитают расплачиваться за покупки безналичным способом и все реже снимают деньги со своих банковских карт. В первом квартале граждане совершали безналичные операции в 14 раз чаще, чем получали наличные. С помощью карт люди сделали покупок на 62 млрд рублей, а средняя сумма безналичных операций в регионе составила 556 рублей.

При использовании банковских карт важно помнить правила безопасности, в том числе при оплатах в Интернете и с мобильных устройств.

Основные правила, позволяющие уберечь себя и своих близких от кражи средств

Не сообщайте никому свои персональные данные и реквизиты карты: ее номер, имя и фамилию владельца, срок действия, код проверки подлинности (три цифры на обратной стороне, например, CVV), ПИН-код.

Установите на свои устройства и регулярно обновляйте антивирусные программы. Благодаря вирусам злоумышленники могут получить доступ к личным данным.

Не передавайте посторонним коды из СМС для подтверждений платежей и переводов.

В случае смены номера, а также утери телефона сообщите об этом в свой банк, чтобы решить вопросы с предоставлением услуги мобильный банк.

Заведите для оплаты в Интернете отдельную банковскую карту с определенным лимитом средств.

Не переходите по неизвестным ссылкам в сообщениях, чтобы не попасть на фишинговые сайты (они имитируют настоящие сайты организаций), иначе мошенники будут иметь возможность получить доступ к вашим данным.

Не доверяйте людям, которые звонят якобы из банка, сообщая, что с вашего счета идет несанкционированное списание средств и нужно срочно остановить операцию. В этом случае закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей карты.

Не доверяйте сообщениям о положенном выигрыше в лотерею (если вы в ней не участвовали), возмещении ущерба и компенсации за купленные медицинские товары и препараты. Если вас заставляют вновь и вновь переводить средства, чтобы получить обещанную сумму, то это – мошенники.

Если получили сообщение или звонок от посторонних о том, что вашим близким требуется финансовая помощь, не спешите переводить деньги. Свяжитесь с родственниками или друзьями самостоятельно.

При совершении операций с банковской картой в банкомате :

Осуществляйте операции в банкоматах, установленных в безопасных местах (например, в государственных учреждениях, подразделениях банков).

Не пользуйтесь устройствами, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа в помещение, где расположен банкомат.

Набирайте ПИН-код на банкомате таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли его увидеть.

Если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается), откажитесь от использования такого банкомата, отмените текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», дождитесь возврата банковской карты.

После получения наличных в банкомате пересчитайте банкноты, убедитесь в том, что банковская карта возвращена банкоматом. Дождитесь выдачи квитанции при ее запросе, затем положите все ценности в сумку (кошелек, карман) и только после этого отходите от банкомата.

Что делать в случае, если:

Карта утеряна или украдена

Нужно сразу же обратиться в банк, выдавший вам карту, а затем следовать указаниям специалистов.

Несанкционированное использование третьими лицами (мошенниками)

Если вы получили СМС об операции, которую не совершали, стоит немедленно обратиться в банк с целью блокировки карты.

Карту заблокировал сам банк

Самый распространенный случай блокировки карты со стороны банка –когда по ней проводятся сомнительные, то есть несвойственные клиенту операции. Банк обязан обеспечивать сохранность средств на счете, поэтому может прибегнуть к блокировке средства платежа. В такой ситуации банк направит вам уведомление (способы уведомления могут быть прописаны в договоре). Если вы подтвердите операцию, то она будет совершена.

Если списали лишнее

Если вы заметили, что остаток на счете оказался меньше, чем должен быть, то в этом случае необходимо посетить банк и запросить выписку по счету. Если подтвердится двойное списание, тогда необходимо написать соответствующее заявление и опротестовать операцию.

Официальный сайт Локтевского района