ГОРНЯК22 27.05.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 27.05.2021: 26 мая — День российского предпринимательства!

Горняк22
5 часов Ago

26 мая — День российского предпринимательства!от 26 мая 2021 года

Администрация Локтевского района и Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Администрации Локтевского района поздравляет представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства! 

 

Хочется пожелать вам успешных сделок, честных партнеров оправданных рисков, перспективных проектов. Процветания вашему бизнесу, удачи в реализации новых ярких проектов и планов. Крепкого вам здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных друзей. Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и удовлетворение от выполненной работы.

 

Успехов вам во всем!

Официальный сайт Локтевского района

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