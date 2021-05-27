Сегодня в Горняке: 27.05.2021: 26 мая — День российского предпринимательства!
26 мая — День российского предпринимательства!от 26 мая 2021 года
Администрация Локтевского района и Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Администрации Локтевского района поздравляет представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства!
Хочется пожелать вам успешных сделок, честных партнеров оправданных рисков, перспективных проектов. Процветания вашему бизнесу, удачи в реализации новых ярких проектов и планов. Крепкого вам здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных друзей. Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и удовлетворение от выполненной работы.
Успехов вам во всем!