Сегодня в Горняке: 27.05.2021: 26 мая — День российского предпринимательства!

26 мая — День российского предпринимательства!от 26 мая 2021 года

Администрация Локтевского района и Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Администрации Локтевского района поздравляет представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства!

Хочется пожелать вам успешных сделок, честных партнеров оправданных рисков, перспективных проектов. Процветания вашему бизнесу, удачи в реализации новых ярких проектов и планов. Крепкого вам здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных друзей. Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и удовлетворение от выполненной работы.

Успехов вам во всем!

Официальный сайт Локтевского района