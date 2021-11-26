Сегодня в Горняке: 26.11.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 22 ноября 2021 года

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения при переходе к эксплуатации транспортных средств в зимний период. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, с 22.11.2021 по 05.12.2021 на территории Локтевского района и г. Горняка будут проводиться профилактические мероприятия по проверке соблюдения водителями транспортных средств требований раздела 5 «Колеса и шины» Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

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